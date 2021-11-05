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Холдинг Alphabet буде шукати нові ліки за допомогою штучного інтелекту

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П'ятниця 05 листопада 2021 19:52
Холдинг Alphabet буде шукати нові ліки за допомогою штучного інтелекту Фото: Холдинг Alphabet буде шукати нові ліки за допомогою ШІ (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Американський холдинг Alphabet оголосив про заснування нової компанії, яка буде використовувати технології штучного інтелекту для відкриття нових ліків. Компанія, під назвою Isomorphic Laboratories, буде використовувати напрацювання "дочки" холдингу DeepMind, яка розробила алгоритм, здатний обчислити структуру білка за кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Isomorphic Labs.

Засновник і керівник Isomorphic Labs Деміс Хассабіс заявив, що метою компанії є переосмислення всього процесу відкриття лікарських засобів.

"Я радий оголосити про створення нової компанії Alphabet-Isomorphic Labs, комерційного підприємства, метою якого є переосмислення всього процесу відкриття ліків з нуля з використанням підходу, орієнтованого на ШІ і в кінцевому підсумку моделювання і розуміння деяких фундаментальних механізмів життя", - заявив він.

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Alphabet Штучний інтелект
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