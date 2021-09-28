В ході "Великого будівництва" знайшли артефакти віком понад 7 тисяч років

Українські археологи представили колекцію прадавніх керамічних артефактів, які були знайдені під час археологічних розкопок на об’єктах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництва" у Львівській та Полтавській областях.

Археологічні роботи під час будівництва доріг дозволять відкрити і зберегти свідчення давньої історії України, вважає молодший науковий співробітник "Рятівної археологічної служби" Богдан Сало.

Промопроект започатковано командою "Рятівної археологічної служби" Інституту археології НАН України спільно із Службою автомобільних доріг у Львівській області.

Загалом у колекції, за словами Богдана Сала, кераміка від доби неоліту і до кінця XVII століття. Найдавніші зі знахідок мають понад 7 тис. років.

"Для науковця-археолога кераміка - це є просто клондайк інформації. Коли ми знаходимо навіть невеличкий фрагмент, перед нами відкривається цілий світ давньої людини. Ми можемо зрозуміти, як вона жила, чим користувалась у повсякденному житті, і навіть - у що вона вірила", - розповів він.

Артефакти було знайдено під час розкопок поблизу трас Н-31 "Дніпро - Решетилівка" у межах Полтавської області та Т-14-25 на ділянці "Жовква - Кам'янка-Бузька" у Львівській області.