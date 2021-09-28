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В ході "Великого будівництва" знайшли артефакти віком понад 7 тисяч років

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 17:31
В ході "Великого будівництва" знайшли артефакти віком понад 7 тисяч років Фото: в ході "Великого будівництва" знайшли артефакти віком понад 7 тисяч років (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Українські археологи представили колекцію прадавніх керамічних артефактів, які були знайдені під час археологічних розкопок на об’єктах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництва" у Львівській та Полтавській областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Археологічні роботи під час будівництва доріг дозволять відкрити і зберегти свідчення давньої історії України, вважає молодший науковий співробітник "Рятівної археологічної служби" Богдан Сало.

Промопроект започатковано командою "Рятівної археологічної служби" Інституту археології НАН України спільно із Службою автомобільних доріг у Львівській області.

В ході &quot;Великого будівництва&quot; знайшли артефакти віком понад 7 тисяч років

Загалом у колекції, за словами Богдана Сала, кераміка від доби неоліту і до кінця XVII століття. Найдавніші зі знахідок мають понад 7 тис. років.

"Для науковця-археолога кераміка - це є просто клондайк інформації. Коли ми знаходимо навіть невеличкий фрагмент, перед нами відкривається цілий світ давньої людини. Ми можемо зрозуміти, як вона жила, чим користувалась у повсякденному житті, і навіть - у що вона вірила", - розповів він.

Артефакти було знайдено під час розкопок поблизу трас Н-31 "Дніпро - Решетилівка" у межах Полтавської області та Т-14-25 на ділянці "Жовква - Кам'янка-Бузька" у Львівській області.

7 тисяч років під землею: археологи представили колекцію прадавньої кераміки

7 тисяч років під землею: археологи представили колекцію прадавньої кераміки Керамічні артефакти, найдавнішим з яких понад 7 тисяч років, виявили працівники Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» під час археологічних робіт на території Львівщини та Полтавщини. Розповідь про ці унікальні знахідки стала продовженням відео про загадкові знахідки доріг, які відкриває Україні програма Президента Велике будівництво. Промопроект започатковано командою «Рятівної археологічної служби» Інституту археології НАН України спільно із Служба автомобільних доріг у Львівській області. Артефакти було знайдено під час розкопок поблизу трас Н-31 Дніпро – Решетилівка (у межах Полтавської області) і Т-14-25 на ділянці Жовква - Кам'янка-Бузька (Львівська область). Богдан Сало, молодший науковий співробітник «Рятівної археологічної служби» продемонстрував знахідки, найдавніші з яких мають понад 7 тисяч років. «Йдеться про фрагмент горщика. Артефакт належить до доби неоліту. Це одна з найстаріших знахідок керамічних виробів на території Західної України», – зазначив науковець. Загалом у колекції кераміка від доби неоліту і до кінця XVII ст. «Для науковця-археолога кераміка - це є просто клондайк інформації. Знайшовши навіть невеличкий фрагмент, перед нами відкривається цілий світ давньої людини. Ми можемо зрозуміти, як вона жила, чим користувалась у повсякденному житті, і навіть – у що вона вірила», – каже Богдан Сало. За його словами, археологічні роботи під час будівництва доріг дозволять відкрити і зберегти свідчення давньої історії України. Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба"

Posted by Укравтодор on Monday, September 27, 2021

Нагадаємо, у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" тільки у 2021 році в Україні заплановано відновити 6,5 тис. км доріг.

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