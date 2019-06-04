У Хмельницькій області активісти виступили на захист Понінківської фабрики

Фото: мітинг у Понінці (focus.ua)

Люди вимагають припинити напад на підприємство

В селищі Понінка Хмельницької області 31 травня на мітинг з вимогою припинити напади на Понінківську картонно-паперову фабрику зібралися більше тисячі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фокус.

Активісти, серед яких і місцеві жителі, і учасники з усієї області, нагадують, що Понінківська картонно-паперова фабрика - останнє працююче велике підприємство депресивного регіону.

Учасники мітингу упевнені, що чиновники четвертий рік шукають привід закрити фабрику, виправдовуючи свої дії турботою про екологію. Однак екологи і керівництво Понінківської фабрики не розуміють причини подібних нападів, оскільки численні експертизи довели дотримання підприємством всіх екологічних норм.

"Ось висновки незалежної експертизи, Національної академії наук України. Вода в річках Хомора і Случ, питна вода в Новоград-Волинському відповідає всім нормам! 8-го числа був відбір проб, 15-го результати аналізу! Але чомусь 16-го за поданням Володимира Литвина приймають постанову про подолання наслідків забруднення річок, звинувачуючи комбінат. І це незважаючи на аналізи вищого екологічного органу. Так у чому мета цієї дезінформації? Навіщо старі політики обманюють людей, доводячи підприємство до банкрутства?", – заявив на мітингу директор Понінківської картонно-паперової фабрики Сергій Прудкий.

За словами директора, проти останнього працюючого великого підприємства району розгорнули брудну інформаційну кампанію, а фабрику постійно звинувачують в тому, чого вона просто фізично не здатна зробити.

"Понінківська фабрика не використовує шкідливі речовини, і це підтверджують численні перевірки та сертифікат для упаковки харчової продукції. Більш того, в технологічному процесі використовується "Крофта-система" підтримки волокна. У викидах підприємства тільки крохмаль і волокно, яке ніяк не шкодить водоймам", – додав Прудкий.

Одним з найбільш активних критиків підприємства місцеві активісти називають Володимира Литвина, політика, скандально відомого ще з часів Леоніда Кучми. За даними "Фокуса", дочка опонента має власне підприємство в сусідній області.

Після його звернень Понінківську картонно-паперову фабрику активно звинувачують в ЗМІ і соцмережах. Тим не менш, правоохоронні органи не вбачають у цьому ознак лобіювання або перевищення службових повноважень.

Фабрика виграла десяток судів і пройшла 25 екологічних перевірок, кожна з яких підтвердила дотримання фабрикою всіх екологічних норм. На фабриці працюють понад 1500 людей, вона забезпечує селище Понінка електроенергією та очисними спорудами.

Тим не менш, Житомирська облрада звернулася до президента України з вимогою зупинити роботу Понінківської картонно-паперової фабрики. Підставою для звернення став проект постанови "Про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора і Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей" від 16 травня за поданням Володимира Литвина.