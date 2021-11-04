У Хмельницькому затримали "терориста" з РФ, який перебував у міжнародному розшуку
У Хмельницькому затримали 30-річного нелегала з РФ. Чоловік перебував у міжнародному розшуку за неправдиве повідомлення про акт тероризму і замах на вбивство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.
За інформацією поліції правопорушник використав анкетні дані та документи свого брата-близнюка, на підставі яких потрапив на територію України і перебував тут до тепер.
Правоохоронці провели обшуки у квартирі у Хмельницькому, де проживав чоловік, де вилучили низку документів як на ім’я затриманого, так і на ім’я його брата.
Нелегала затримали в порядку ст. 208 КПК і помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 357 (Привласнення документів) ККУ. Наразі слідчі дії тривають.