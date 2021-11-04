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У Хмельницькому затримали "терориста" з РФ, який перебував у міжнародному розшуку

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Хмельницький, Четвер 04 листопада 2021 12:18
У Хмельницькому затримали "терориста" з РФ, який перебував у міжнародному розшуку Фото: у Хмельницькому затримали "терориста" з РФ (hm.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Хмельницькому затримали 30-річного нелегала з РФ. Чоловік перебував у міжнародному розшуку за неправдиве повідомлення про акт тероризму і замах на вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.

За інформацією поліції правопорушник використав анкетні дані та документи свого брата-близнюка, на підставі яких потрапив на територію України і перебував тут до тепер.

Правоохоронці провели обшуки у квартирі у Хмельницькому, де проживав чоловік, де вилучили низку документів як на ім’я затриманого, так і на ім’я його брата.

Нелегала затримали в порядку ст. 208 КПК і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 357 (Привласнення документів) ККУ. Наразі слідчі дії тривають.

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Хмельницький Теракт Міжнародний розшук
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