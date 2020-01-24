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У Хмельницькому затримали підозрюваних у нападі на ювелірів

Новини » Суспільство     24.01.2020 - 10:06
У Хмельницькому затримали підозрюваних у нападі на ювелірів
Фото: затримання зловмисників (npu.gov.ua)

Усім трьом затриманим оголосили про підозру

У Хмельницькому поліцейські затримали підозрюваних у вчиненні розбійного нападу на двох ювелірів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Злочин був вчинений 17 квітня 2019 року. Тоді троє чоловіків в масках поблизу ресторану напали на двох мешканців Донецької області, які займаються ювелірною справою.

Зловмисники, розпиливши сльозогінний газ у салон автомобіля потерпілих, відібрали у них сумку, у якій знаходилося близько 3,5 кг ювелірних виробів, понад 150 тис. гривень та ноутбук.

Фото: затримання зловмисників (mvs.gov.ua)

З місця події нападники зникли на автомобілі "Форд", який згодом працівники кримінальної поліції знайшли спаленим неподалік місця вчинення розбійного нападу.

Поліцейські встановили особи підозрюваних. Ними виявилися троє мешканців Хмельницького.

Наразі усім трьом чоловікам оголошено про підозру у вчиненні розбою, спрямованого на заволодіння майном у особливо великих розмірах і вчиненого організованою групою.

Раніше повідомлялося, що поліція розкрила вбивство ювеліра Сергія Кисельова, який загинув в результаті стрільби в Дніпровському районі столиці.

Нагадаємо, 5 березня 2019 року в результаті стрілянини в Дніпровському районі Києва загинув чоловік.

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