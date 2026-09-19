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В Хмельницкой области произошло землетрясение: что известно

21:30 19.09.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
В Хмельницкой области произошло землетрясение: что известно Фото: в Украине зафиксировали землетрясение (Getty Images)
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В Хмельницкой области подземные толчки зарегистрированы в Каменец-Подольском районе. По силе землетрясение классифицируют как едва ощутимое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Детали подземных толчков

Специалисты зарегистрировали землетрясение вечером 19 сентября в 19:04 по киевскому времени.

Эпицентр подземных толчков располагался на территории Слободско-Кульчиецкого территориального общества Каменец-Подольского района.

Основные характеристики землетрясения:

  • Магнитуда: 2,0 по шкале Рихтера.
  • Глубина источника: 2 км.
  • Классификация: едва ощутимый.

Толчки такой силы обычно ощущают только отдельные люди, которые находятся в покое внутри помещений, особенно на верхних этажах.

В Хмельницкой области произошло землетрясение: что известно

Фото: эпицентр землетрясения в Хмельницкой области (gcsk.gov.ua)

Специалисты Главного центра специального контроля призывают граждан, испытавших сейсмические колебания, сообщить об этом из-за официальной формы на их сайте.

Это поможет учёным уточнить энергетические параметры события.

Землетрясения в Украине

Напомним, что подземные толчки в Украине случаются периодически в разных регионах.

Так, в конце августа закарпатские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Раховской общине.

Кроме того, в начале сентября подземные толчки всколыхнули Ивано-Франковскую область - тогда в Надвирнянском районе произошло землетрясение магнитудой 1,8 по шкале Рихтера.

В целом событие в Хмельнитчине стало уже четвертым за месяц зафиксированным землетрясением в Украине.

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