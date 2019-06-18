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Під Хмельницьким автобус з туристами врізався у вантажівку, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    18.06.2019 - 10:56
Під Хмельницьким автобус з туристами врізався у вантажівку, є загиблий
Фото: місце аварії (npu.gov.ua)

У ДТП з туристичним автобусом загинула людина

У Хмельницькій області зіткнулись туристичний автобус та вантажівка, в результаті чого загинула людина і троє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Аварія сталась біля смт. Війтівці Волочиського району Хмельницької області.

"За попередніми даними, 58-річний львів’янин, керуючи автобусом міжнародного сполучення "Неаполь-Херсон", допустив зіткнення з автомобілем-тягачем "Івеко" з причепом, який рухався у попутному напрямку. Автобус вдарився у задню частину причепа, в результаті чого з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії загинув 31-річний житель Львівської області. Ще три жінки отримали тілесні ушкодження і перебувають у лікарні. Всього в автобусі перебувало 26 пасажирів. Водій автобуса затриманий.

"За даним фактом слідче управління ГУНП в Хмельницькій області відкрило кримінальне провадження за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, яку керують транспортними засобами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора під час дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Херсонській області водій з'їхав в канал, в результаті чого загинули 3 людини.

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