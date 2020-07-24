У "Хмельницькгазі" розповіли, як змінилася плата за доставку з 1 липня

Газовий вентиль (dtek.com)

Компанія просить споживачів вчасно розраховуватися за доставку газу

З 1 липня набув чинності другий етап перегляду тарифів на доставку газу до економічно обґрунтованого рівня. Вартість розподілу газу для жителів Хмельницької області тепер становить 1,104 гривень з ПДВ за 1 куб. м, замість анонсованого НКРЕКП 1,20 гривень.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Хмельницькгаз".

"В кінці 2019 року, вперше за останні роки, НКРЕКП затвердила двоетапний перегляд тарифу на розподіл: з 1 січня та 1 липня 2020 року. Це було зроблено з метою зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період. Зараз, щоб спростувати фейки про збільшені цифри в платіжках споживачів за доставку газу з 1 липня, проаналізуємо платіжки споживачів по кожній з категорій споживання природного газу в Хмельницькій області", - йдеться в повідомленні.

Домогосподарства з газовою плитою

Перший вид споживання - квартири, де газ використовується тільки для приготування їжі. Протягом першого півріччя домогосподарство щомісяця сплачувало за доставку - 9,86 гривень, а з 1 липня - 10,42 гривень. Різниця - 0,56 гривень в місяць.

Домогосподарства з плитою та колонкою

Другий вид споживання - квартири з плитою та колонкою (проточним водонагрівачем). Протягом першого півріччя домогосподарство щомісяця сплачувало за доставку - 23,06 гривень. З 1 липня - 24,39 гривень. Різниця - 1,33 гривень в місяць.

Домогосподарства з автономним опаленням

Третій вид домогосподарств - домогосподарства з автономним опаленням. Якщо в першому півріччі домогосподарство щомісяця сплачувало за доставку - 90,08 гривень, то з 1 липня - 95,25 гривень. Різниця - 5,17 гривень в місяць.

"Зараз АТ "Хмельницькгаз" звертається з великим проханням до споживачів вчасно розраховуватися за доставку газу, щоб дані кошти реалізовувати на проведення капітальних ремонтів та заміну газопроводів. Адже кошти з тарифу на розподіл газу є головним джерелом функціонування газорозподільної компанії та підтримання в належному технічному стані газорозподільної системи області протяжністю близько 18 тис. км. Однак, на 1 липня борги споживачів Хмельницької за розподіл газу становлять понад 22 млн гривень", - йдеться в повідомленні.