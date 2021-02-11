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"Хмельницькгаз" замінив близько 1800 об'єктів газорегулюючого обладнання

Новость на русском → Хмельницький, Четвер 11 лютого 2021 14:55
"Хмельницькгаз" замінив близько 1800 об'єктів газорегулюючого обладнання Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

Протягом 2020 року "Хмельницькгаз" замінив понад 1700 будинкових регуляторів тиску і 30 зношених газорегуляторних пунктів на сучасні виробництва RGC Production. На заміну застарілого обладнання було направлено 8 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільшу кількість обладнання замінили в Хмельницькому, Кам'янець-Подільському, а також Білогірському, Городоцькому та Дунаєвецькому районах.

"У цьому році компанія проінвестує в модернізацію газорозподільної системи області понад 35 млн гривень. В Інвестпрограмі "Хмельницькгазу" передбачена заміна більш 12 км зношених сталевих газопроводів на поліетиленові, встановлення 70 сучасних ШГРП виробництва RGC Production і заміна 4 тисяч будинкових регуляторів тиску. Тому кошти, що сплачуються споживачами за розподіл газу, інвестуються в забезпечення безперебійної та стабільної доставки газу", - йдеться в повідомленні.

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