"Хмельницькгаз" замінив понад 16 км газопроводів

Газовий вентиль (104.ua)

За 11 місяців АТ "Хмельницькгаз" замінило 16,5 км зношених сталевих підземних газопроводів на поліетиленові, а також встановило 97 вимикаючих пристроїв і 30 сучасних шафових газорегуляторних пунктів. Системні заходи модернізації забезпечать цілодобове стабільне регулювання тиску газу і безперебійну його доставку понад 400 тисячам споживачів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У цьому році фахівці АТ "Хмельницькгаз" приділили особливу увагу модернізації газорозподільної системи в Дунаєвецькому, Кам'янець-Подільському, Городоцькому районах та місті Хмельницькому, де замінені вимикаючі пристрої на сучасні можливості для проведення ремонтних робіт без припинення подачі газу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що капітально відремонтовані і встановлені 24 потужних станції катодного захисту, а також проведена заміна зношених 30-ти газорегулюючих пунктів на сучасні шафові виробництва RGC Production. Дане обладнання надійно регулює і підтримує стабільний тиск природного газу в розподільних мережах.

"Хмельницькгаз" доклав максимальні зусилля і приготував газорозподільну систему області до опалювального періоду та цілодобово забезпечує стабільну доставку газу споживачам, - інформує технічний директор компанії Дмитро Дідич. – Адже газорозподільні мережі знаходяться в зношеному стані, а майже 38% газопроводів вже старше 40 років".

За словами прес-служби, кошти, які споживачі платять за розподіл газу, інвестуються в цілодобове функціонування аварійної служби 104, а також модернізацію, ремонт та підтримання в належному технічному стані понад 17 тисяч км газорозподільної системи Хмельницької області.

У той же час, щоб не наражати на небезпеку споживачів у період пандемії, газорозподільна компанія пропонує свої сучасні доступні онлайн-сервіси для здійснення оплати рахунків за доставку з дому зі своїх гаджетів.

"Нагадаємо, що навіть в діючий період карантину, АТ "Хмельницькгаз", як підприємство критичної інфраструктури, ні на хвилину не припиняє доставляти природний газ понад 400 тисяч подолян. Тому, щоб гарантувати подальший безперебійний і безпечний розподіл, газорозподільна компанія звертається з великим проханням своєчасної і повної оплати наданих послуг до 20 числа місяця або за фінансової можливості", - йдеться в повідомленні.