"Хмельницькгаз" виконав 200 реконструкцій за заявами клієнтів

У першому кварталі 2021 року АТ "Хмельницькгаз" провела реконструкцію для 200 подолян. Клієнти звертаються в компанію, щоб здійснити заміну газового обладнання, змінити структуру системи газопостачання.

Минулого року послугу реконструкції в 104 Клієнтських просторах замовили 900 клієнтів. Реконструкція передбачає комплекс робіт зі зміни місця розташування газового обладнання: лічильника, котла, колонки, плити або їх заміни. А також, у разі необхідності - і реконструкцію самого газопроводу.

"Зауважу, що весь комплекс робіт з реконструкції може виконувати тільки газорозподільна компанія, оскільки це - газонебезпечні роботи, - інформує директор з капітального будівництва АТ "Хмельницькгаз" Валерій Лужанінов. - Крім того, на відміну від інших компаній, тільки АТ "Хмельницькгаз", згідно з чинним законодавством, може здійснити припинення газопостачання і пуск газу. Ми реалізуємо весь комплекс робіт: від виготовлення проекту до приймання в експлуатацію і пуску газу на об'єкт. Це зручно, а також значно економить кошти і час клієнта".

Щоб провести реконструкцію системи газопостачання, клієнту необхідно звернутися в 104.ua Клієнтський простір за місцем проживання.

"Написати заяву своєму персональному менеджеру і надати необхідний пакет документів. Персональний менеджер буде супроводжувати клієнта під час виконання робіт, а також допоможе підібрати енергоефективне обладнання, необхідної потужності. Клієнт має можливість на місці придбати також газове обладнання, в тому числі сучасний сигналізатор газу і смарт-модем для автоматичного зняття даних лічильника", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що споживачі природного газу повинні здійснювати заміну газового обладнання виключно за допомогою ліцензованих фахівців, адже самовільне втручання в систему газопостачання заборонено законом і загрожує здоров'ю і життю не тільки власника, а й оточуючих.