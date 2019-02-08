"Хмельницькгаз Збут" повідомив майже 18 тис. клієнтів про припинення газопостачання

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Якщо споживач має борги перед надавачем послуг понад 2 місяці, то йому відмовлять в отриманні субсидії

Впродовж 2018 року споживачі газу Хмельницької області більш ніж у 2,3 рази збільшили заборгованість за використане блакитне паливо. Відтак, загальний борг подолян, що користуються газом, сягнув понад 660 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

"Найбільше боргують, як правило, власники приватних елітних будинків з допоміжними будівлями, басейнами та теплицями в містах Хмельницькому, Старокостянтинові та Кам’янці-Подільському", - йдеться у повідомленні.

З початку 2019 року ТОВ "Хмельницькгаз Збут" уже розіслав 17200 письмових повідомлень споживачам-боржникам про припинення газопостачання.

"В порівняння з лютим 2018 року, ця цифра зросла на 50%. Адже в разі непогашення боргу, відповідно до Правил постачання природного газу, після отримання повідомлення, газопостачальна компанія вимушена буде надати відповідне доручення ПАТ "Хмельницькгаз" на відключення газу та стягнення боргу в судовому порядку. Зокрема, в січні 2019 року уже надано 3323 таких доручення на припинення подачі газу клієнту-боржнику", - повідомили у прес-службі.

Наразі борги у понад 5 тис. гривень мають 11 тис. подолян, більше 10 тис. гривень – 1300 клієнтів. Крім того, майже 200 подолян заборгували від 20 до 96 тис. гривень.

"Терпеливо проводячи роз’яснювальну роботу з клієнтами-боржниками та використовуючи усі законні важелі впливу, наша компанія вимушена йти на непопулярні кроки з надання доручень оператору ГРМ на від’єднання від газу, - інформує керівник ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Адже чинне законодавство передбачає припинення поставок газу та ініціювання відключення боржника. Крім того, через такі багатомільйонні борги ми не в змозі розрахуватися з Нафтогазом України та закупити енергоносій на наступні періоди".

Однак, якщо споживач був відключений за борги, то повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише за стовідсоткового погашення заборгованості та сплатою усіх витрат, пов’язаних з припиненнням-відновленням подачі газу.

Крім того, якщо споживач має борги перед надавачем послуг понад 2 місяці, то, відповідно до законодавства, йому відмовлять в отриманні державної допомоги-субсидії.

В свою чергу, заборгованість перед ТОВ "Хмельницькгаз Збут" має також і державний бюджет щодо компенсації пільг та субсидій за використані споживачами обсяги газу. Наразі сума боргу складає 284 млн. гривень.