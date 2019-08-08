"Хмельницькгаз Збут" попередив 50 тис. боржників про припинення газопостачання

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Найбільше боргують, власники приватних елітних будинків з допоміжними будівлями, басейнами та теплицями

На 1 серпня 2019 року року споживачі газу Хмельницької області більш ніж у 1,5 рази збільшили заборгованість за використане блакитне паливо, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відтак, загальний борг сягнув понад 386 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

"З початку 2019 року "Хмельницькгаз Збут" уже розіслав 49 823 письмових повідомлень споживачам-боржникам про припинення газопостачання. В порівнянні з 7 місяцями 2018 року, ця цифра зросла в 1,8 раз. Адже в разі непогашення боргу, відповідно до Правил постачання природного газу, після отримання повідомлення, газопостачальна компанія вимушена буде надати відповідне доручення АТ "Хмельницькгаз" на відключення газу та стягнення боргу в судовому порядку. В серпні уже надано 4711 доручення на припинення подачі газу клієнту-боржнику на загальну суму 20,7 млн гривень. За 7 місяців 2019 року відключено від системи газопостачання 1669 боржників на суму 10,1 млн гривень, за аналогічний період 2018 року було проведено припинення газу 1404 абонентам-боржникам на суму 7,8 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі борги у понад 5 тис. гривень мають 8713 подолян, більше 10 тис. гривень – 1423 клієнтів. Крім того, майже 75 подолян заборгували колосальні суми: від 30 до 108 тис. гривень.

"Проводячи роз’яснювальну роботу з клієнтами-боржниками та використовуючи усі законні важелі впливу, наша компанія вимушена йти на крайні кроки з надання доручень оператору ГРМ на від’єднання від газу, - інформує керівник ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Адже чинне законодавство передбачає припинення поставок газу та ініціювання відключення боржника. Крім того, через багатомільйонні борги клієнтів ми не в змозі розрахуватися з "Нафтогазом" та закупити енергоносій на наступні періоди".

У пресс-службі пояснили, що якщо споживач був відключений за борги, то повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише за стовідсоткового погашення заборгованості та сплатою усіх витрат, пов’язаних з припиненням-відновленням подачі газу.

Крім того, якщо споживач має борги перед надавачем послуг понад 1 місяць, то, відповідно до законодавства, йому відмовлять в отриманні державної допомоги-субсидії.

В свою чергу, заборгованість перед ТОВ "Хмельницькгаз Збут" має також і державний бюджет щодо компенсації пільг та субсидій за використані споживачами обсяги газу. Наразі сума боргу складає 36 млн гривень.