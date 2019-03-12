"Хмельницькгаз Збут" отримує лише 18,7 коп. із вартості кубометра поставленого газу

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За ці кошти компанія організовує та забезпечує увесь комплекс адмінпослуг з постачання газу клієнтам

Лише 18,7 коп., або 2,2 %, отримує ТОВ "Хмельницькгаз Збут" із встановленої Кабінетом Міністрів вартості газу 8,55 гривень за куб. м. Решта коштів йде транзитом на рахунки зі спеціальним режимом використання, з яких 87,5 %, або 7,48 гривень, отримує НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє прес-служба "Хмельницькгаз Збуту".

Згідно постанови КМУ, ТОВ "Хмельницькгаз Збут" виконує функції постачальника природного газу зі спеціальними обов’язками для побутових споживачів (населення) Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району). Левову частку клієнтів компанії становлять побутові споживачі блакитного палива, а це більше 406 тис. сімей.

"За отримані тарифні 18,7 копійок з кожного кубометра природного газу "Хмельницькгаз Збут" організовує та забезпечує увесь комплекс адмінпослуг з постачання газу клієнтам. Це і збір коштів за поставлений газ, ведення обліку розрахунків в розрізі кожного споживача, організація роботи Контакт-центру та центрів обслуговування, друк та доставка рахунків за газ, а також забезпечення функціонування онлайн-сервісів, а також Особистого кабінету споживача. Відтак, іншого джерела доходів, окрім даної торговельної надбавки, компанія не має", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, наразі з 1 січня 2019 року в Україні запроваджена монетизація субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Згідно нового порядку, бюджетні кошти субсидій зараховуються на облікові записи споживачів в "Ощадбанку". Далі банк розраховується за субсидіанта з надавачами комунальних послуг, в тому числі, і за спожитий природний газ.

"При запровадженні нововведення, "Ощадбанк" планує утримувати з ТОВ "Хмельницькгаз Збут" 0,7% комісійної винагороди від загальної суми перерахованих коштів субсидій. Тобто, за кошти державної допомоги, які мають транзитом пройти через рахунки постачальника газу, "Хмельницькгаз Збут" має сплатити ще величезну комісію – третину з тих самих 19 копійок, - резюмує директор газопостачальної компанії Андрій Левицький. – Водночас, при введені даної моделі монетизації та встановленні банківської комісії на рівні 0,7%, - розмір торговельної надбавки постачальника урядом не був переглянутий. Відповідно, підприємство не має джерел для їх оплати".