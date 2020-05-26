"Хмельницькгаз Збут": 59% учасників акції "Твоя енергонезалежність" залишили кошти для подальшої оплати

Газовий вентиль (dtek.com)

Учасниками акції стали більше як 2 тис. споживачів газу у Хмельницькій області

На 1 травня майже 1200 учасників акції "Твоя енергонезалежність" у Хмельницькій області вирішили використати залишки своїх акційних коштів в "Хмельницькгаз Збуті" на суму 4 млн гривень для подальшої сплати за газ. Це майже 60% клієнтів компанії, які взяли участь в акції.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

Для 180 учасників акції, згідно її умов акції, газопостачальна компанія повернула кошти, сума яких склала 3 млн гривень.

За словами прес-служби, через теплі погодні умови та зниження в опалювальний сезон ціни на газ нижче акційної, не всі споживачі вичерпали свій запас блакитного палива. Тому починаючи з 20 квітня 2020 року, в Особистому кабінеті на вебсайті 104.ua став доступний функціонал, який дозволяє або повернути ці кошти, або скерувати на оплату поточного споживання.

"Вперше наші споживачі взяли участь у акції "Твоя енергонезалежність" та змогли керувати своїм зимовим запасом за фіксованою ціною, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – У випадку, якщо клієнт не використав акційні кошти, він може отримати їх на руки - для цього достатньо оформити заявку".

У прес-службі зазначили, що для отримання коштів на банківський рахунок необхідно направити на поштову чи електронну адресу компанії contact@kmgaszbut.104.ua заяву встановленого зразка. Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції "Твоя енергонезалежність" розміщений за цим посиланням.

"Після отримання заяви, ми зможемо оперативно повернути кошти. Звертаємо вашу увагу на правильність заповнення заяви та надання необхідних даних. Перевірити інформацію про повернення коштів можна у будь-який момент за допомогою онлайн сервісів 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером (0382) 686 504", - йдеться у повідомленні.

Станом на 25 травня 417 клієнтів ще не визначилися із залишком коштів на акційному рахунку. Тому компанія закликає учасників акції найближчим часом зробити свій вибір.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Мария Тарарыева