"Хмельницькгаз" буде оскаржувати рішення НКРЕКП про накладання штрафу

Ілюстративне фото (УНІАН)

У "Хмельницькгазі" вважають таке рішення дискримінаційним по відношенню до споживачів

ПАТ "Хмельницькгаз" не погоджується з рішенням держрегулятора НКРЕКП про накладання штрафу у зв’язку приведенням газу до стандартних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Хмельницькгазу".

У компанії вважають таке рішення НКРЕКП політично вмотивованим та дискримінаційним щодо інших споживачів, у яких встановлені загальнобудинкові лічильники та лічильники з приведенням газу до стандартних умов. Відтак, компанія буде оскаржувати його в суді як таке, що суперечить нормам законодавства України та не вирішує питання по суті. У компанії заявили, що НКРЕКП карає газорозподільну компанію за створення рівних умов для всіх споживачів газу Хмельницької області.

"Зауважу, що в області майже 62 тис. споживачів користуються приладами обліку з приведенням газу до стандартних умов, крім того, 27 тис. подолян обліковують газ по загальнобудинкових лічильниках, які також здійснюють приведення. Тож НКРЕКП пропонує таким користувачам сплачувати більше за інших", - інформує комерційний директор ПАТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний.

Відтак, у компанії заявили, що рішення НКРЕКП прийняті на користь лише одного учасника газового ринку - НАК "Нафтогаз України", який намагається витіснити з ринку операторів ГРМ, щоб розширити свою монополію на сферу розподілу газу.

"Як не дивно, але саме НАК "Нафтогаз України" передає в мережі нашої газорозподільної компанії природний газ, уже приведений до стандартних умов, - зазначає фінансовий директор Олександр Храпицький. – Крім того, монополіст отримує майже 90% коштів, сплачених побутовими споживачами, наша ж компанія на усі потреби має лише 71 коп. з 1 куб.м.газу, що не дає можливості повноцінно функціонувати. Окрім того, через наднизький тариф, встановлений НКРЕКП, - ми втрачаємо кваліфікованих спеціалістів, яких з початку 2018 року звільнилося вже біля 800 чол.".

За умови неприведення природного газу до стандартних умов в процесі розподілу та постачання населенню, в діяльності ПАТ "Хмельницькгаз" утворюється багатомільйонний дефіцит коштів, який не компенсується. Саме тому, відповідно до вимог Закону України "Про ринок природного газу", Кодексу газорозподільних систем та Типового договору розподілу природного газу, ПАТ "Хмельницькгаз" приводить обсяги газу до стандартних умов.

У Хмельницькгазі" заявили, що за рахунок накладення штрафів на операторів ГРМ, не може бути усунута дискримінація одних споживачів газу за рахунок інших, що порушує принципи роботи державного регулятора, викладені в Законі "Про НКРЕКП". Дане питання має бути врегульоване в рамках переходу до сплати за газ в енергетичних одиницях, щоб споживачі мали можливість сплачувати за отриману енергію, а не кубічні метри.

Як зазначається, наразі побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. Адже в 2015 році після прийняття закону "Про ринок природного газу", планувався перехід до оплати за газ в енергоодиницях. Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі. Однак, цього так і не відбулося. Тому рішення НКРЕКП про накладення штрафу, "Хмельницькгаз" оскаржуватиме в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

ПАТ "Хмельницькгаз" здійснює розподіл природного газу на території Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району) усім категоріям споживачів. Щорічні обсяги транспортування складають понад 700 млн м.куб. природного газу. ПАТ "Хмельницькгаз" забезпечує природним газом більш як 400 тис. домоволодінь Хмельницької області. Загальний рівень газифікації області становить майже 80%, протяжність газових мереж - більше 17 тис.км. Підприємство є одним з найбільших роботодавців та платників податків області, що надає гарантовані робочі місця 2 тисячам працівників, стабільно входить до п’ятірки найбільших та сумлінних платників податків Хмельниччини. До бюджетів усіх рівнів ПАТ "Хмельницькгаз" у 2018 році сплатив близько 80 млн грн.