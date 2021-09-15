"Хмельницькгаз" з початку року безкоштовно замінив 3 тисячі побутових лічильників

АТ "Хмельницькгаз" спільно з державним підприємством "Хмельницькстандартметрологія" за вісім місяців 2021 року здійснили планову повірку 22 тисяч побутових лічильників газу. З них - 7,5 тисяч приладів обліку визнані непридатними для подальшої експлуатації.

"Серед причин невідповідності технічно-метрологічним вимогам: ознаки корозії корпусу, знос комплектуючих, закінчення термінів експлуатації, негативний вплив зовнішнього середовища і температурних перепадів", - йдеться в повідомленні.

Наразі відповідно до вимог, несправні лічильники підлягають заміні, що здійснюється АТ" Хмельницькгаз " за рахунок тарифу на розподіл газу.

"Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", плановій повірці підлягають всі лічильники побутових споживачів. Вона проводиться повністю на кошти АТ "Хмельницькгаз", адже входить в тариф на розподіл, затверджується державним регулятором НКРЕКП, - зазначив технічний директор Дмитро Дідич. - У той же час. і заміну лічильників, які не пройшли планову періодичну повірку, також здійснює газорозподільна компанія за кошти тарифу, що не створює додаткового фінансового навантаження на споживачів".

У прес-службі зазначили, що в поточному році на придбання та заміну індивідуальних лічильників, в тарифі для "Хмельницькгазу" НКРЕКП виділено понад 15 млн гривень. Дані кошти закладені на заміну понад 8 тисяч вузлів обліку. Крім того, лічильники, які встановлюються газорозподільною компанією - сертифіковані і відповідають всім технічним і нормативним вимогам законодавства.

"Зараз сервісний центр "Хмельницькгазу" та представники "Хмельницькстандартметрології" щодня повіряють близько 150 лічильників газу. Процес повірки є безкоштовним для клієнтів, оперативним і зручним, адже попередньо узгоджується дата і час виконання робіт", - йдеться в повідомленні.

У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу неперевірений з вини споживача, наприклад, він відмовив у доступі в своє приміщення, де розташований лічильник газу, - то показання лічильника вважаються недійсними. А розрахунки за спожитий газ проводяться за граничними нормами споживання.