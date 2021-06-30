"Хмельницькгаз": інвестиції компанії у газорозподільну систему склали 62 млн гривень

За 2018-2020 роки газорозподільна компанія "Хмельницькгаз" інвестувала у газові мережі області 61,6 млн гривень, забезпечивши безперебійний розподіл газу 415 тисячам споживачів. Однак виділених коштів вистачає лише на 30% від потреби для повноцінного оновлення газових мереж регіону.

"Тариф на доставку газу, що діє з початку року, не дає можливості АТ "Хмельницькгаз" здійснити комплексний редизайн систем розподілу газу, зокрема, і мереж, які перебувають у державній власності. Адже компанія не може залучити для цього кошти через відсутність джерел компенсації. Заходи з модернізації дозволять компанії зменшити витрати технологічного газу, а значить, у довгостроковій перспективі – зменшувати навантаження на побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що щороку обсяг інвестицій у газорозподільну систему Хмельницької області визначається державним регулятором НКРЕКП. Всі кошти, визначені у тарифі на розподіл, у повному обсязі інвестуються у державні мережі. Виконання інвестиційної програми котролюються регулятором.

У період з 2018 по 2020 роки, "Хмельницькгаз" здійснив реконструкцію близько 30 км газопроводів та замінив 177 відключаючих пристроїв. Також за словами прес-служби, замість застарілих шафових газорегулюючих пунктів, що вичерпали термін експлуатації, встановлено 103 нових сучасних ШГРП виробництва Львівського заводу RGC Production.

"Найближчим часом "Хмельницькгаз" для редизайну зношеної газорозподільної системи області замінить 42 ГРП та 21 ШГРП, а також 29 станцій катодного захисту мереж від корозії, - зазначив технічний директор Дмитро Дідич. – Також у наших першочергових планах – здійснення заміни застарілих будинкових регуляторів тиску у близько 1800 споживачів приватних будинків на нові сучасні комбіновані регулятори (КБРТ). Водночас, більше 8,5 млн гривень заплановані на кільцювання газопроводів, заміну пошкоджених ділянок газогонів та заміну засувок. Також для понад 30 тисяч споживачів безкоштовно буде проведена чергова державна повірка лічильників газу".

АТ "Хмельницькгаз" закликає споживачів розраховуватися вчасно, аби редизайн газових мереж був виконаний з дотриманням строків.