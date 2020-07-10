"Хмельницькгаз": фінансування робіт з безпеки мереж залишається недостатнім

Газовий вентиль (УНІАН)

НКРЕКП встановила тариф для "Хмельницькгазу" на рівні 1,104 гривень з ПДВ, замість анонсованого 1,20 гривень

Більше 5 років фінансування робіт з безпеки газорозподільної системи Хмельницької області залишається на рівні, значно нижчому за необхідний. У той же час, 38% газорозподільних мереж регіону вже повністю зношені.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Хмельницькгаз".

"У тарифі на доставку газу в Хмельницькій області передбачено 165 гривень на кілометр газопроводів в місяць. Це менше, ніж 27 гривень на день, у тому числі і на проведення невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт та усунення аварійних ситуацій. До кінця року ще 1 тис. км газопроводів та близько 200 газорегуляторних пунктів повністю вичерпають свій ресурс і стануть потенційно небезпечними", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що з 1 липня 2020 року НКРЕКП встановила тариф на розподіл газу для АТ "Хмельницькгаз" на рівні 1,104 гривень з ПДВ, замість анонсованого 1,20 гривень. Це дозволить тільки поверхнево провести заплановані роботи і термінові ремонти на газорозподільній мережі області. Тому через недостатності тарифу, газовики не зможуть модернізувати і провести реконструкції системи газопостачання, також неможливо буде провести і безкоштовну заміну лічильників споживачам, говорять в компанії.

"Для повноцінної модернізації газорозподільної системи Хмельницької області необхідні інвестиції на рівні 203, 640 млн гривень з ПДВ в рік. Це дозволило підвищити рівень безпеки газопостачання і зробити систему набагато ефективніше, - інформує технічний директор АТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. - У 2020 році Інвестпрограма АТ "Хмельницькгаз" складає всього 81, 8 млн гривень на рік".

За словами прес-служби, газорозподільна мережа Хмельницької області завантажена лише на 10% від своєї проектної потужності, однак, для безперебійної і безпечної доставки газу необхідно цілодобово підтримувати повністю її технічно справний стан протяжністю близько 18 тис. км.