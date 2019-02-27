"Хмельницькгаз" безкоштовно повірив більше 25 тис. побутових лічильників газу у 2018 році

Ілюстративне фото (УНІАН)

Непридатними до подальшої експлуатації визнано 9 тис. лічильників

За минулий рік ПАТ "Хмельницькгаз" спільно з державним підприємством "Хмельницькстандартметрологія" провели безкоштовну повірку понад 25 тисяч приладів обліку природного газу. З початку 2019 року уже повірено більше 3 тис. лічильників клієнтів газорозподільної компанії, повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається, із 25 тис. повірених минулоріч облікових пристроїв, непридатними до подальшої експлуатації визнано 9 тис. Причинами стали зношення комплектуючих деталей та механізмів, а також порушення споживачами умов експлуатації. Адже на роботу приладу впливають кухонні випари, пряме попадання сонця, підвищена сирість приміщення тощо.

При проведенні повірок фахівці виявляють факти самовільного втручання у роботу приладів обліку газу. За 2018 рік було виявлено 26 таких випадків. Тому, в разі встановлення факту втручання, споживач повинен оплатити всі роботи по повірці лічильника та відшкодувати збитки, завдані за крадіжку газу.

"У поточному році плановій повірці підлягають понад 80 тис. побутових лічильників газу, загальна вартість робіт складає 3,3 млн грн., - інформує комерційний директор компанії Олександр Надольний. - Однак, в діючому тарифі передбачено тільки 1,4 млн грн. Це лише 42% від фактичної потреби. Тому закладені НКРЕКП кошти в діючому тарифі з розподілу газу не дають можливості здійснювати в необхідному обсязі повірку як побутових, так і промислових приладів обліку газу, а також проводити їх ремонти".

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", плановій повірці підлягають усі лічильники побутових споживачів. Вона проводиться повністю за кошти ПАТ "Хмельницькгаз". При цьому, демонтаж та монтаж приладу мають право здійснювати лише представники газорозподільної компанії, адже це пов’язано із втручанням в роботу газової системи. Натомість, саму повірку лічильника здійснюють представники державного підприємства "Хмельницькстандартметрологія".

Періодичну повірку проводять задля точного обліку спожитого газу. Її здійснюють один раз на 5 чи 8 років, відповідно до паспортних даних лічильника. У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу неперевірений з вини споживача, наприклад, він відмовив у доступі до свого приміщення, де розташований лічильник газу, - то показання лічильника вважаються недійсними. В такому випадку нарахування за спожитий газ буде проводитися за граничними нормами споживання.

Як зазначається, ПАТ "Хмельницькгаз" здійснює розподіл природного газу на території Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району) усім категоріям споживачів. Щорічні обсяги транспортування складають понад 700 млн м.куб. природного газу. ПАТ "Хмельницькгаз" забезпечує природним газом більш як 400 тис. домоволодінь Хмельницької області. Загальний рівень газифікації області становить майже 80%, протяжність газових мереж - більше 17 тис.км. Підприємство є одним з найбільших роботодавців та платників податків області, що надає гарантовані робочі місця 2 тисячам працівників, стабільно входить до п’ятірки найбільших та сумлінних платників податків Хмельниччини. До бюджетів усіх рівнів ПАТ "Хмельницькгаз" у 2018 році сплатив понад 75 млн грн.