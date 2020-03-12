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"Хмельницькгаз": понад 9% споживачів будуть платити мінімальні суми за доставку

Новини » Енергетика     12.03.2020 - 12:50
"Хмельницькгаз": понад 9% споживачів будуть платити мінімальні суми за доставку
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Регулятор ухвалив постанову, яка передбачає мінімальну плату для декількох категорій споживачів

Близько 34 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгаз" будуть платити мінімальні суми за доставку газу. Розмір мінімального платежу у Хмельницькій області складе від 3,39 до 27,31 гривень на місяць. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Державний регулятор НКРЕКП своєю постановою затвердив мінімальний розмір плати за доставку. Дане рішення торкнеться нових споживачів, домогосподарств, що споживають газ менше дев'яти місяців і які не користувалися газом. Затверджені мінімальні суми будуть діяти з 1 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що 6 березня Регулятор ухвалив постанову, яка передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:

- нові споживачі та/чи домогосподарства, які мають період споживання природного газу менше дев'яти місяців

- домогосподарства, які тривалий час не користувалися газом, у тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не відокремлені від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл

Розмір мінімальної плати, залежно від наявності газового обладнання:

Домогосподарство з газовою плитою

3,4 грн/міс.

Домогосподарство з плитою та газовою колонкою

11 грн/міс.

Домогосподарство з автономним опаленням

27,3 грн/міс.

"Визначена НКРЕКП мінімальна плата за доставку газу для даних категорій споживачів газу є справедливою і фіксованою протягом усього року, - інформує комерційний директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний. - Тому, 9% наших клієнтів, які підпадають під ці категорії, будуть платити мінімальні суми і безперебійно одержувати газ у свої домівки у разі необхідності".

За словами прес-служби, оновлені рахунку споживачі отримають в квітні. Тим, хто вже сплатив за квитанціями в січні і лютому, буде проведений перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв і звертатися до контакт-центру.

"Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використовувало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 "Питання споживання природного газу". Розмір мінімальної плати для домогосподарств, що використовують газ комплексно, розрахований виходячи із середньомісячного обсягу споживання в міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалася на квадратуру приміщення чи будинку", - йдеться в повідомленні.

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