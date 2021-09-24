"Хмельницькгаз": тільки 57% клієнтів вчасно платять за послуги з доставки газу

З початку року тільки 57% клієнтів АТ "Хмельницькгаз" розрахувалися за розподіл блакитного палива. Водночас, на 19% зросла кількість боржників порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тому сума заборгованості постійно зростає і на початок опалювального періоду загальний борг побутових споживачів склав 42 млн гривень.

Кожен дев'ятий споживач жодного разу з початку року не сплатив отримані послуги доставки, а кожен п'ятий затримує оплату на кілька місяців. У компанії зазначили, що "Хмельницькгаз" змушений стягувати борги в судовому порядку.

"Цього року до суду передано три сотні справ боржників, найбільше їх у містах Хмельницькому, Кам'янці-Подільському та Старокостянтинові. Боржникам доведеться сплатити чималі судові витрати і виконавчий збір у розмірі 10% від суми заборгованості. Крім того, боржники ризикують залишитися без газопостачання. Адже з 20 серпня 2021 року, відповідно до Закону України №1657-IX, знято мораторій на відключення споживачів, які мають заборгованість за комунальні послуги. Заборона на відключення поширюється тільки на регіони, де введений "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, зменшилася кількість споживачів, які жодного разу не платили за розподіл. На початку року їх було близько 29 тисяч, станом на 1 вересня 2021 року - 9.5 тисяч.

"У той же час, газорозподільна компанія дякує всім сумлінним споживачам за розуміння і своєчасну оплату рахунків за доставку газу. Адже, як відомо, саме за рахунок тарифних коштів цілодобово працює аварійно-диспетчерська служба, підтримується відповідний тиск газу в системі, проводяться ремонтні роботи, а також забезпечується в цілодобовому режимі робота всіх технологічних процесів по безперебійній доставці газу до кожного споживача", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що оплатити доставку і допомогти здійснити оплату літнім людям можна зручно з дому онлайн, за обраним платіжним сервісом: