"Хмельницькгаз": 300 тисяч показань лічильників опрацьовано в "104.ua Контролери"

Вже рік інспектори АТ "Хмельницькгаз" використовують мобільний додаток "104.ua Контролери". За цей період оброблено понад 80% даних приладів обліку, а з початку року - близько 25%. Інноваційний додаток розроблено для точності передачі фактичного споживання газу споживачами.

"Сучасний сервіс використовується для актуалізації даних споживачів під час контрольного зняття показань лічильників, зокрема, інвентаризації. Адже із завершенням опалювального періоду, необхідно дані, надані клієнтами, привести у відповідність з реальними показаннями приладів обліку. Використання мобільного додатка виключає будь-які розбіжності. Контролер проводить фотофіксацію мобільним додатком у присутності споживача", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовані показання відразу відображаються в особовому рахунку клієнта і доступні для перегляду 24/7.

"Проведення інспекторами інвентаризації та звірки даних лічильника-необхідна і спільна справа як клієнтів, так і газорозподільної компанії, - говорить комерційний директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний. - Дані з програми "104.ua Контролери" опрацьовуються автоматично і зберігаються в системі. Додаток щодня формує завдання для контрольного зняття показань лічильників природного газу у споживачів. На початку робочого дня контролер відкриває додаток, підключається до сервера і бачить, які адреси потрібно відвідати".

У прес-службі зазначили, що під час процедури зняття контрольних показань, інспектор здійснює огляд лічильника та пломби на предмет їх пошкодження. Дана інформація також фіксується в додатку.

"Зараз в АТ "Хмельницькгаз" працює 150 інспекторів-контролерів, які обслуговують понад 400 тисяч споживачів. Завдяки використанню програми "104.ua Контролери", фотофіксація проводиться за лічені хвилини. Крім того, пішли в минуле паперові записи і неточності. Введення інноваційного додатку значно підвищило якість клієнтського обслуговування і, відповідно, осучаснило і спростило стандарти роботи газовиків", - йдеться в повідомленні.