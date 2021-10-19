У Херсонській ОДА показали відремонтовану дорогу до заповідника "Асканія-Нова"
У Херсонській області відремонтована дорога на під'їзді до біосферного заповідника "Асканія-Нова" на трасі Р-47 "Херсон - Нова Каховка - Генічеськ". Ремонт був виконаний за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.
Під’їзд до заповідника було відновлено по всій протяжності - 22,3 км.
"Виконано холодне фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття, стабілізацію ґрунтової основи земляного полотна із застосуванням геотекстильного матеріалу товщиною 20 см, ліквідацію локальних просідань покриття, влаштування вирівнюючого шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20, обробленої цементом середньою товщиною 15 см, влаштування вирівнюючого шару з крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 10 см, влаштування 5-сантиметрового шару покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші ЩМА-15", - йдеться у повідомленні ОДА.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив серед планів з реалізації програми "Велике будівництво" оновлення та будівництво 4,5 тис. км доріг національного значення та 2 тис. км місцевого.