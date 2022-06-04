ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Херсонській області троє цивільних підірвалися на ворожій міні

Новость на русском →
Субота 04 червня 2022 14:13
В Херсонській області троє цивільних підірвалися на ворожій міні Фото: в Херсонській області троє цивільних підірвалися на ворожій міні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Лазурному Херсонської області троє містян підірвалися на ворожій міні. Окупанти розташували її поруч з пансіонатом "Парус".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в смт Лазурне", - пише пресслужба.

Інцидент стався 3 червня. Троє цивільних, відпочиваючи на місцевому пляжі поруч з пансіонатом "Парус", підірвалися на міні. Внаслідок вибуху вони загинули на місці.

Наразі здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів й звичаїв війни.

"Правоохоронці вкотре звертають увагу громадян, що окупанти мінують ліси, пляжі та інші місцевості Херсонщини. Будьте уважні та обережні, не наражайте себе на небезпеку", - додає пресслужба.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Російська Федерація Україна
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні