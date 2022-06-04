В Херсонській області троє цивільних підірвалися на ворожій міні

В Лазурному Херсонської області троє містян підірвалися на ворожій міні. Окупанти розташували її поруч з пансіонатом "Парус".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в смт Лазурне", - пише пресслужба.

Інцидент стався 3 червня. Троє цивільних, відпочиваючи на місцевому пляжі поруч з пансіонатом "Парус", підірвалися на міні. Внаслідок вибуху вони загинули на місці.

Наразі здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів й звичаїв війни.

"Правоохоронці вкотре звертають увагу громадян, що окупанти мінують ліси, пляжі та інші місцевості Херсонщини. Будьте уважні та обережні, не наражайте себе на небезпеку", - додає пресслужба.