У Херсонській області в дитячому таборі померла дитина з Кривого Рогу

У Херсонській області в дитячому таборі "Буревісник" на Арбатській стрілці під час вечірнього виступу померла 15-річна дівчинка. Вона знепритомніла на сцені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії "АрселорМіттал" Кривий Ріг" .

Відзначається, що трагедія сталася ввечері 29 серпня. Дівчинка разом з іншими дітьми виступала на сцені і в якийсь момент втратила свідомість. Медики табору надали їй першу допомогу, провели реанімаційні заходи та викликали швидку допомогу з Генічеська.

Потім лікарі табору вирішили не чекати машину швидкої допомоги і повезли дитину в лікарню на автомобілі табору. У реанімаційному відділенні медзакладу Генічеська дівчинка померла.

За попередніми даними, дитина померла через гостру серцеву недостатність, викликану кардіоміопатією.

У компанії відзначили, що, згідно з медичною довідкою дитини, у дівчинки не було проблем зі здоров'ям: ніяких діагнозів і рекомендацій лікарів щодо обмеження фізичних навантажень.

За фактом смерті 15-річної дівчинки в таборі проводиться спеціальне розслідування.