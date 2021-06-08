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У Херсонській області 9-річний хлопець із рушниці поранив бабусю: що загрожує його батькам

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Вівторок 08 червня 2021 13:52
У Херсонській області 9-річний хлопець із рушниці поранив бабусю: що загрожує його батькам Фото: дитина вистрелила із рушниці в бабусю (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Херсонській області 9-річна дитина із рушниці поранила свою 60-річну бабусю. Наразі вирішується питання про притягнення батьків хлопця до адміністративної відповідальності.

Про це повідомили у прес-службі поліції.

Так, правоохоронці встановили, що хлопець вранці прийшов в гості до своїх дідуся та бабусі. Жінка завела онука до літньої кухні, де малолітній знайшов за холодильником дідову пневматичну гвинтівку.

Хлопець став її розглядати та випадково натиснув курок. Зброя виявилася зарядженою, роздався постріл і кулька влучила бабусі у м’які тканини біля шиї.

Життю та здоров’ю жінки загрози немає. Вона написала заяву з проханням не проводити розслідування.

Однак наразі вирішується питання про підготовку відносно батьків хлопця адміністративних матеріалів і притягнення їх до відповідальності за ч.1 ст.184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей".

Раніше у Первомайському районі Миколаївської області п'яний мисливець випадково вистрілив в дев'ятирічну дівчинку.

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці зафіксували незаконну вирубку лісу. Під час її документування невідомий стріляв з рушниці по поліцейському та двох лісничих.

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