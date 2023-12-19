Руководители Херсонской компании-нефтетрейдера помогают России устанавливать оккупационный режим на временно захваченной юге Украины. Им объявлено подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как выяснили следователи, директор и бухгалтер вышеупомянутой фирмы пошли на сотрудничество с российской ФСБ еще в начале полномасштабного вторжения. Вместе они наладили оптовые поставки дизтоплива и бензина из временно захваченного Крыма для нужд захватчиков.

В Херсоне подозреваемые заправляли военную технику оккупантов, в том числе российские танки и бронемашины, воевавшие на южном фронте. Они использовали собственную автозаправочную станцию на территории областного центра.

Они поставили захватчикам более 300 тонн горючего на более 20 млн в гривневом эквиваленте.

Кроме этого, коллаборанты "перерегистрировали" собственную компанию по российскому "законодательству" и открыли рублевые счета в одном из московских банков.

СБУ зафиксировали, что фигуранты оказывали давление на работников предприятия и заставляли их получать российские паспорта. А в случае отказа им угрожали увольнением и "соответствующим заявлением" в карательные органы РФ.

Во время деоккупации Херсона обоим подозреваемым удалось скрыться вместе с российскими оккупантами на временно захваченную часть региона.

Фото: херсонским нефтетрейдерам объявлено подозрение в сотрудничестве с РФ (t.me/SBUkr)

Однако при обысках на предприятии обнаружены компьютеры, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступления фигурантов.

Поскольку оба фигуранта скрываются за пределами подконтрольной Украине территории, продолжаются комплексные меры, чтобы их найти и привлечь к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсоне правоохранители задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум".

Между тем жителя Закарпатской области приговорили к четырем годам при содействии бегства военнообязанных за границу.

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