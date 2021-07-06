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У Херсоні починають капремонт лікарні відновного лікування

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Херсон, Вівторок 06 липня 2021 13:01
У Херсоні починають капремонт лікарні відновного лікування Фото: у Херсоні починають капремонт лікарні відновного лікування (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Херсоні найближчим часом розпочнеться капітальний ремонт КНП "Обласна лікарня відновного лікування". Згідно з проектом, у медзакладі відремонтують частину приміщень та завезуть нове сучасне обладнання для відділення неврологічної патології.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Роботи проведуть у рамках програми президента "Велике будівництво".

Зокрема, в лікарні планують капітально відремонтувати четвертий поверх будівлі. Там замінять внутрішні мережі електропостачання, водовідведення та водопостачання, встановлять нові двері та вікна, проведуть ремонт стін та підлоги.

"Також після завершення ремонтних робіт в кабінетах буде встановлено новітнє сучасне обладнання системи розвантаження ваги тіла Ergo Trainer та пристрій на основі сенсора для лікування верхніх кінцівок", - йдеться у повідомленні ОДА.

У рамках проекту до лікарні планують також придбати робочу станцію з потрійною системою траверсів та системою дисбалансу, що забезпечує повний спектр лікування за методикою NEURAC – терапія (метод діагностики та лікування захворювань опорно-рухового апарату).

Херсонська обласна лікарня відновлювального лікування є одним з пріоритетних медичних закладів області, де лікуються учасники АТО/ООС і члени їх сімей, а також проходять реабілітацію інші мешканці України.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.

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