У Херсоні починають капремонт лікарні відновного лікування
У Херсоні найближчим часом розпочнеться капітальний ремонт КНП "Обласна лікарня відновного лікування". Згідно з проектом, у медзакладі відремонтують частину приміщень та завезуть нове сучасне обладнання для відділення неврологічної патології.
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
Роботи проведуть у рамках програми президента "Велике будівництво".
Зокрема, в лікарні планують капітально відремонтувати четвертий поверх будівлі. Там замінять внутрішні мережі електропостачання, водовідведення та водопостачання, встановлять нові двері та вікна, проведуть ремонт стін та підлоги.
"Також після завершення ремонтних робіт в кабінетах буде встановлено новітнє сучасне обладнання системи розвантаження ваги тіла Ergo Trainer та пристрій на основі сенсора для лікування верхніх кінцівок", - йдеться у повідомленні ОДА.
У рамках проекту до лікарні планують також придбати робочу станцію з потрійною системою траверсів та системою дисбалансу, що забезпечує повний спектр лікування за методикою NEURAC – терапія (метод діагностики та лікування захворювань опорно-рухового апарату).
Херсонська обласна лікарня відновлювального лікування є одним з пріоритетних медичних закладів області, де лікуються учасники АТО/ООС і члени їх сімей, а також проходять реабілітацію інші мешканці України.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.