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Хавбек сборной Украины из Европы попал в лазарет до конца 2022 года

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Специя, Среда 19 октября 2022 12:29
Хавбек сборной Украины из Европы попал в лазарет до конца 2022 года Фото: Виктор Коваленко (слева) в лагере национальной команды (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник итальянской "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко вернется на поле после травмы в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Secolo XIX.

26-летний украинец получил очередное повреждение. Хавбек вынужден пропустить часть нынешнего сезона из-за травмы ноги.

Коваленко травмировался на тренировке "орлят". Детальное обследование выявило у воспитанника "Шахтера" повреждение подколенного сухожилия правой ноги средней тяжести. Ориентированный срок восстановления украинского полузащитника – 2 месяца.

Итак, Коваленко не поможет "Специи" минимум в пяти матчах Серии А. До нового года лигурийцы сыграют против "Салернитаны", "Фиорентины", "Милана", "Удинезе" и "Вероны". В декабре в итальянском первенстве будет пауза из-за ЧМ-2022.

В нынешнем сезоне Виктор Коваленко сыграл 7 поединков в чемпионате Италии без результативных действий. Суммарно украинец провел на поле всего 325 минут. В составе "Специи" он выступает на правах аренды из "Аталанты".

К слову, накануне украинская молодежка получила соперников в финальной части Евро-2023.

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