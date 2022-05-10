У Харківській області тероборона показала, як шведським РПГ знищують новітній танк РФ
Біля селища Старий Салтів Харківської області бійці територіальної оборони ліквідували ще один новий російський танк Т-90М "Прорив".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Зазначається, що танк був знищений зі шведського ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав".
"Гордість російської танкової промисловості знищив шведський ручний протитанковий гранатомет "Карл Густав". Дякуємо шведському народу та королю за допомогу", - йдеться у повідомленні.
Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new T-90M "Breakthrough" tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 10, 2022
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили російський танк у Донецькій області.
Також ми писали, що на півдні України ЗСУ з боєм зірвали спробу ворога вивести групу розвідки.
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