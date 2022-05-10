ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харківській області тероборона показала, як шведським РПГ знищують новітній танк РФ

Новость на русском →
Харківська область , Вівторок 10 травня 2022 14:20
У Харківській області тероборона показала, як шведським РПГ знищують новітній танк РФ Шведський РПГ (wikimedia)
Автор: Тетяна Самарук

Біля селища Старий Салтів Харківської області бійці територіальної оборони ліквідували ще один новий російський танк Т-90М "Прорив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що танк був знищений зі шведського ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав".

"Гордість російської танкової промисловості знищив шведський ручний протитанковий гранатомет "Карл Густав". Дякуємо шведському народу та королю за допомогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили російський танк у Донецькій області.

Також ми писали, що на півдні України ЗСУ з боєм зірвали спробу ворога вивести групу розвідки.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Харків Війна в Україні
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки