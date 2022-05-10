У Харківській області тероборона показала, як шведським РПГ знищують новітній танк РФ

Біля селища Старий Салтів Харківської області бійці територіальної оборони ліквідували ще один новий російський танк Т-90М "Прорив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Гордість російської танкової промисловості знищив шведський ручний протитанковий гранатомет "Карл Густав". Дякуємо шведському народу та королю за допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що танк був знищений зі шведського ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав".

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили російський танк у Донецькій області.

Також ми писали, що на півдні України ЗСУ з боєм зірвали спробу ворога вивести групу розвідки.

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