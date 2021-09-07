У Харківській області відкрили після ремонту міст через Сіверський Донець

На Харківщині ввели в експлуатацію міст через річку Сіверський Донець на трасі державного значення Н-26 "Чугуїв - Мілове". Ремонт штучної споруди проводилися у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.

Міст довжиною 108,94 м розташований на виїзді з міста Чугуїв у напрямку села Малинівка.

"Він був побудований у 1989 році й до 2021 року капітально не ремонтувався", - йдеться у повідомленні.

Роботи з відновлення мосту, за даними Служби автомобільних доріг у Харківський області, тривали з кінця лютого 2021 року до кінця серпня.

За ці 5 місяців мостобудівники відремонтували обидва проїзди, замінили мостове полотно, виконали гідроізоляцію, настелили два шари асфальтобетону, відремонтували опори та прогонові будови, встановили нові перильне та бар’єрне огородження, влаштували водовідведення та покриття тротуарів зі зносостійкого сучасного матеріалу, нанесли розмітку та організували освітлення.

Траса "Чугуїв - Мілове" веде у напрямку кордону з Росією та пролягає Харківською та Луганською областями.