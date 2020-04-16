У Харківській області начальників поліції підозрюють в притягненні невинного до відповідальності

Фото: відділення поліції (dbr.gov.ua)

Правоохоронці запропонували чоловіку грошову винагороду за зізнання

У Харківській області двох начальників поліції та слідчу запідозрили у притягненні невинного до відповідальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Попередньо встановлено, що начальник районного відділення поліції переконав свого підлеглого, начальника сектору кримінальної поліції, штучно покращити статистику з розкриття злочинів, пов’язаних із розкраданням лісу.

Правоохоронці запропонували місцевому жителю за грошову винагороду визнати вину у вирубці дерев, обіцяючи сприяти в ухиленні від покарання у вигляді позбавленні волі.

Слідча районного відділення поліції знаючи, що чоловік не винний у скоєнні злочину, повідомила йому про підозру у незаконній вирубці деревини.

"У рамках кримінального провадження задокументовано передачу поліцейськими потерпілому коштів у сумі 300 гривень у якості винагороди за зізнання в злочині, який той не вчиняв", - розповіли в ДБР.

Зазначається, що у разі доведення вини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру в катуванні 18-річного чоловіка трьом оперуповноваженим поліції Краматорська. Правоохоронці примушували потерпілого визнати вину у скоєні злочину, до якого він не був причетним.