У Харківській області чоловік з ножем напав на людей, четверо постраждалих
У Краснограді (Харківська область) на автовокзалі чоловік напав з ножем на людей. В результаті постраждали чотири людини.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Як повідомляють у поліції, компанія чоловіків вживала алкоголь на території автовокзалу. Між ними стався конфлікт, в ході якого чоловік дістав з карману ніж та почав наносити удари знайомим.
Чоловік, який наніс громадянам тілесні ушкодження, зник з місця пригоди. В результаті постраждали четверо чоловіків віком від 26 до 44 років.
За даним фактом слідчим Красноградського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нападника затримали.
Нагадаємо, у центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напала з ножами на декількох українців. У результаті інциденту громадяни України отримали травми різного ступеню тяжкості.
Також в середині січня в центрі Парижа близько 10 осіб в масках з металевими кийками, битами та ножами напали на українця.