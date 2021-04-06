У Харківській області чоловік з ножем напав на людей, четверо постраждалих

У Краснограді (Харківська область) на автовокзалі чоловік напав з ножем на людей. В результаті постраждали чотири людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції .

Як повідомляють у поліції, компанія чоловіків вживала алкоголь на території автовокзалу. Між ними стався конфлікт, в ході якого чоловік дістав з карману ніж та почав наносити удари знайомим.

Чоловік, який наніс громадянам тілесні ушкодження, зник з місця пригоди. В результаті постраждали четверо чоловіків віком від 26 до 44 років.

За даним фактом слідчим Красноградського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нападника затримали.