У Харківській області будуть будувати та реконструювати ще понад 60 об'єктів, - Світлична

Фото: Юлія Світлична (прес-служба)

Під час сесії Харківської облради прийнято низку важливих для розвитку регіону рішень

На ХХ сесії Харківської обласної ради в Програму соціального і економічного розвитку області додали ще понад 60 об'єктів будівництва і реконструкції. Про це повідомила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Харківської ОДА.

Голова ХОДА Юлія Світлична підвела підсумки засідання ХХ сесії Харківської обласної ради, йдеться в повідомленні. Зокрема зазначається, що під час сесії ухвалено низку важливих для розвитку регіону рішень.

Керівник області зазначила, що під час сесії ухвалено низку важливих для розвитку регіону рішень. Зокрема розширено перелік об'єктів будівництва та реконструкції, які включені для фінансування в рамках Програми соціального і економічного розвитку Харківської області (в 5-ту частину програми додали ще понад 60 об'єктів).

"Також профінансовані ті об'єкти, які вже були в програмі. Ми будемо ремонтувати ще більше закладів освіти та охорони здоров'я. У переліку також об'єкти сфери житлово-комунального господарства та проекти програми "Енергія світла", - зазначила Світлична.

Вона також повідомила, що під час сесії прийнято рішення виділити додаткове фінансування для будівництва обласного онкологічного комплексу.

"Ми знаємо, скільки людей хворіють на рак в Харківській області, тому створюємо якісні умови для тих, хто лікується, і тих, хто лікує. Зараз будівництво онкологічного комплексу проходить у відповідності з графіками, які були встановлені. На минулих сесіях ми вже виділяли кошти на ці цілі, проте, звичайно, ще не в повному обсязі. Потроху збільшуємо фінансування, не забираючи кошти у інших галузей, щоб всі потреби області були враховані. Розраховуємо на те, що буде фінансування з державного бюджету - відповідні пропозиції ми надали. Також просимо Міністерство охорони здоров'я, щоб вони врахували можливість оснащення центру новим обладнанням", - резюмувала Світлична.