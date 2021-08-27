У Харківську міську раду прийшли з обшуками: що відомо
Фото: у міській раді Харкова проходять обшуки (facebook.com/kharkovgovernment)
Правоохоронці прийшли з обшуками в будівлю Харківської міської ради. Обшуки проводяться в рамках кримінальної справи за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Про це РБК-Україна сказав прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
"Мова йде про можливе завищення цін та присвоєння бюджетних коштів при виконанні робіт з ремонту приватними ФОПами та фірмами під'їздів в багатоквартирних будинках на території Харкова", - розповів він.
Чубенко зазначив, що замовником ремонтних робіт було комунальне підприємство "Жилкомсервіс".
"Проводяться обшуки та виїмка документів. Ведеться слідство, продовжується збір та вивчення доказової бази", - додав представник прокуратури.