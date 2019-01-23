Харківський авіазавод запрацює, - Світлична

Фото: Юлія Світлична (прес-служба)

Харківський авіазавод може отримати державне замовлення на виробництво літаків АН-74

Харківський авіазавод може отримати державне замовлення на виробництво літаків АН-74. Про відновлення виробництва на підприємстві йшлося під час наради за участю голови ХОДА Юлії Світличної, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови ДСНС України Миколи Чечоткіна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

Як зазначила Світлична, ключове завдання, яке стоїть сьогодні, це розвиток промисловості не лише для економіки, але і для обороноздатності країни.

"За останні 3 роки в Харківській області ми приділили велику увагу розвитку промислового комплексу. І є результат - плюс 14% промислового виробництва. Тільки за 2018-й плануємо отримати зростання машинобудування на 26%. У 2018 році було створено майже 7000 нових робочих місць, 2000 з яких - на промислових підприємствах", - розповіла Світлична.

Вона підкреслила, що для розвитку промисловості велике значення має державна підтримка - підтримка президента України та Кабінету міністрів України - і держзамовлення. Зокрема, допомога держави дуже важлива для виведення із затяжної кризи Харківського державного авіаційного підприємства.

"Ми розраховуємо, що злагоджені дії всіх, хто задіяний у завантаженні Харківського авіазаводу виробництвом двох літаків для Національної гвардії України, дадуть результат. І ХАЗ, нарешті, запрацює", - сказала голова ХОДА.

В ОДА повідомляють, що мова йде про можливості укладення контракту між Міністерством внутрішніх справ України і концерном "Укроборонпром" на придбання літаків для Національної гвардії України та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В рамках контракту Харківський авіазавод може отримати замовлення на виробництво двох літаків АН-74, а в подальшому - взяти участь разом з заводом "Антонов" у виробництві 10 літаків АН-178.

"Думаю, в найближчі кілька тижнів вийдемо на підписання документів, що стосуються великого замовлення, що Міністерство внутрішніх справ буде підписувати з "Укроборонпромом", - повідомив Арсен Аваков.

Він зазначив, що зараз міністерство вивчає питання і хоче переконатися в готовності підприємств виконати держзамовлення, після чого подробиці доповідатимуть прем'єр-міністру України.

"Мова йде про обсяг контракту, який потрібно виконати у найближчі 5 років. Ми говоримо про одному літаку АН-32Б, який хочемо отримати вже в цьому році, про 2-х літаках АН-74 для потреб Національної гвардії з поставкою в 2020 2021 році. І ми говоримо про нові машини АН-178, які будуть реально поставлятися з 2022 року. У рамках контракту ми зможемо отримати 10 таких літаків: 1 - для потреб Національної гвардії України та 9 – для Служби надзвичайних ситуацій. Обсяг цього контракту - приблизно 450 млн доларів", - повідомив Арсен Аваков.

У ході наради про плани виробництва літаків повідомив представник Державного концерну "Укроборонпром", а генеральний директор ХДАВП Сергій Задорожний розповів про поточний стан справ на авіаційному заводі.

"Ні для кого не секрет, в якому стані знаходиться підприємство, але я можу сказати, що за останні півроку підприємство збільшило свої обсяги виробництв в 1,6 рази. Активізований цілий ряд контрактів щодо відновлення льотної придатності раніше випущених нами машин. До нового року ми виконали 2 міжнародних контракту з обслуговування єгипетського і туркменського замовників. Для такого підприємства, як ХАЗ, такі обсяги виробництва незначні. Наша мета – відновити серійне виробництво літаків АН-74. Ті завдання, які поставить держава перед Харківським авіазаводом, будуть виконані", - запевнив Сергій Задорожний.