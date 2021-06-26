Харківський аеропорт Ярославського увійшов до трійки лідерів за обсягами пасажиропотоку в Україні

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, увійшов до трійки лідерів серед українських аеропортів за показниками пасажиропотоку за минулий місяць.

Про це повідомила прес-служба компанії-оператора аеропорту New Systems AM, що входить до групи DCH Ярославського.

"У травні 2021 Міжнародний аеропорт "Харків" обслужив 95,9 тисячі пасажирів. Це дозволило зайняти за показником пасажиропотоку третю позицію серед аеропортів України і другу - серед регіональних аеропортів країни", - повідомила прес-служба.

Згідно з даними Державіаслужби, послугами всіх аеропортів України в травні скористалися 1,16 мільйона чоловік. Перше місце серед регіональних аеропортів зайняв Львів, а Харків піднявся на другу сходинку, хоча в попередні місяці йшов у рейтингу регіонів третім.

Після карантину і пом'якшення обмежень на в'їзд в ряд країн, обсяг перельотів поступово відновлюється. Згідно з травневою статистикою поточного року з міжнародного аеропорту "Харків" здійснено всього на вісім вильотів менше, ніж за аналогічний період до пандемії - в травні 2019 року.

"Зростанню пасажиропотоку сприяло, зокрема, відкриття нових рейсів", - зазначили в прес-службі аеропорту, і нагадали про встановлення регулярного сполучення першої столиці України з Ларнакою на Кіпрі, грузинським Батумі і албанським курортом Тирана.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, аеропорт "Харків" Ярославського відновив 84% допандемічного пасажиропотоку. Щомісяця повітряні ворота Харкова наближаються до докарантинних показників у зв'язку з постійним відкриттям нових напрямків, а також з ослабленням обмежень на відвідування ряду країн.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів Харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу і реконструкцію старого, склали понад $ 107 млн. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належної йому злітно-посадкової смуги.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту вже за підсумками 2018 року встановити історичний рекорд - за рік його послугами скористалися 1,3 мільйона мандрівників.

За кількістю пасажирів Міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів і якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Харківський досвід державно-приватного партнерства з будівництва нового аеропорту та успішного його розвитку приватним інвестором буде повторений у Дніпрі - тут група DCH Олександра Ярославського розпочала роботи в рамках інвестиційного проекту зі створення нового аеровокзального комплексу для сучасного міжнародного аеропорту "Дніпро”.