Харківська область продовжить масштабні ремонти доріг, - Світлична

Фото: Юлія Світлична (kharkiv.solydarnist.org)

Світлична прокоментувала підсумки сесії облради

Підбиваючи підсумки пленарного засідання ХІХ сесії Харківської обласної ради VII скликання, голова ХОДА Юлія Світлична зазначила, що 2019-й рік буде роком розвитку та будівництва в області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

"У минулому році ми багато зробили: відремонтували та реконструювали або побудували майже 500 об'єктів у всіх куточках Харківської області. На цей рік плани такі ж амбітні. Ми приділимо увагу соціальній та гуманітарній сферах. Фінансування виділено на понад 70 об'єктів охорони здоров'я, понад 20 об'єктів освіти, ЖКГ, освітлення, інфраструктурні проекти. Також плануємо приділити увагу розвитку освіти та збільшити кількість місць у дитячих садках на 1,5 тисячі", - повідомила Світлична.

Вона зазначила, що в області триватимуть масштабні ремонти доріг і реалізація програми "Енергія світла", яка за минулий рік дуже добре себе зарекомендувала.

"Програма "Енергія світла" набуває додаткові функції. Ми будемо освітлювати під'їзди в багатоквартирних будинках, тому що люди зверталися з цією пропозицією, щоб забезпечити безпеку і комфорт проживання", - сказала голова ХОДА.

Вона зазначила, що в цьому році також збільшено фінансування Дорожнього фонду.

"Ми приділимо увагу ремонту доріг. Ми дійсно розуміємо ту напругу, яка є на місцях. Дороги потрібно ремонтувати. І треба було ще 20 - 30 років тому, але, на жаль, таку роботу не проводили. Тому зараз нам доводиться наздоганяти все те, що не зробили досі. Будемо реагувати на потреби людей. Фінансування Дорожнього фонду збільшено. Сподіваємося, що зміцняться і місцевих бюджетів. Тому будемо співпрацювати з громадами для того, щоб вони долучалися до ремонту, реконструкції доріг", - сказала Світлична.

Керівник області також повідомила, що під час сесії обласної ради прийняли низку важливих соціальних питань. Зокрема, виділили фінансування на компенсацію з обласного бюджету частини вартості житла для учасників АТО, закупівлю путівок для оздоровлення дітей і пільговиків, надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян і так далі.