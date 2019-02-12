Ілюстративне фото (dozor.com.ua)

Інфраструктурні та спортивні об’єкти промоніторено

Харківська область готова до проведення Суперкубку Ліги чемпіонів УЄФА – 2021. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної державної адміністрації.

Інфраструктурні та спортивні об’єкти промоніторено, всі механізми відпрацьовано, заявки-досьє заповнено і відправлено.

"Наша область за три останні роки сягнула неймовірних висот у проведенні змагань найвищого ґатунку. Тому рівень гостинності, медичного забезпечення, технічної готовності стадіону та організації фан-зон постійно вдосконалюється, - відзначив заступник голови ХОДА Анатолій Бабічев. - Чекаємо на рішення УЄФА, але, беззаперечно, віримо в нашу перемогу".