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Під Харковом двір журналіста закидали "коктейлями Молотова"

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Циркуни, Неділя 18 липня 2021 23:56
Під Харковом двір журналіста закидали "коктейлями Молотова" Фото: у Харківській області двір журналіста закидали коктейлями Молотова (hk.npu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

У Харківській області у двір журналіста невідомі кинули три "коктейлі Молотова". Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Інцидент стався в ніч проти 18 липня невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною у двір домоволодіння в селі Циркуни.

Під Харковом двір журналіста закидали &quot;коктейлями Молотова&quot;

З відповідною заявою до поліції звернувся 35-річний представник інформаційного агентства. Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

На даний час поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, у Грузії оператор Суспільного мовника Ілля Тваліашвілі постраждав під час нападу противників ЛГБТ-спільноти. Внаслідок цього він частково втратив зір.

У Нідерландах помер кримінальний журналіст Пітер де Вріс, в якого стріляли на вулиці Амстердама увечері 6 липня. Журналіст потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням у голову.

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