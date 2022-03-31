"Харківгаз" відновив газопостачання до 9 населених пунктів області

Харківські газовики відновили розподіл газу одразу до дев’яти сіл на території області. Всього за один день газопостачання було відновлене до 1200 домівок.

"Як повідомляють в АТ "Харківгаз", відновлювальні роботи на території області ускладнені присутністю російських окупантів. Часто вони просто блокують доступ до пошкоджених об’єктів. Нові ж обстріли і далі руйнують критичну інфраструктуру і далі", - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу (30 березня) відновлено газопостачання 2 445 споживачам у Харківській, Запорізькій, Рівненській та Львівській областях. З початку війни російські окупанти позбавили стабільного газопостачання більше 303 000 домогосподарств по всій Україні.