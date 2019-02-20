"Харківгаз Збут" на 20% зменшив ціну газу для комерційних споживачів

Протягом 2018 року до нових бізнес-клієнтів компанії приєдналися майже 100 підприємств та організацій Харківської області

З початку опалювального сезону ТОВ "Харківгаз Збут" на 20% зменшив ціну природного газу для комерційних споживачів. Вона обумовлюється ринком і вільно встановлюється між постачальником і споживачем. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відзначається, що завдяки зменшенню ціни, понад 3,5 тис. бізнес-клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут" отримали можливість зекономити витрати на енергоносії.

"У жовтні 2018 року вартість природного газу для комерційних споживачів становила майже 12,5 тис. гривень за 1 тис. куб. м (без урахування транспортних послуг і ПДВ). У поточному місяці ціна газу для бюджетних установ, підприємств, організацій менше 10 тис. гривень за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

Крім конкурентоспроможної ціни, ТОВ "Харківгаз Збут" пропонує своїм клієнтам оптимальні умови розрахунків і стабільні поставки газу.

"Серед комерційних клієнтів нашої компанії - бюджетні установи та організації, що забезпечують теплом об'єкти соціальної сфери. Ми звикли працювати в умовах жорсткої відповідальності. Тому немає випадків, коли школи, дитсадки, лікарні залишалися без газу з вини постачальника", - зазначила начальник відділу супроводу клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут" Вікторія Олійник.

Протягом 2018 року до нових бізнес-клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут" долучилися майже 100 підприємств та організацій Харківської області. Споживачі-юридичні особи самостійно визначають постачальника з яким хочуть співпрацювати. Відповідно до положень статті 12 Закону України "Про ринок природного газу", постачання природного газу юридичним особам здійснюється за цінами, які вільно встановлюються між постачальником і споживачем.