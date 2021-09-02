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У Харкові заблокували схему постачання контрафактного палива з Росії

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Харків, Четвер 02 вересня 2021 21:56
У Харкові заблокували схему постачання контрафактного палива з Росії Фото: правоохоронці в Харкові припинили постачання контрафактного палива з РФ (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Харкові правоохоронці заблокували схему постачання контрафактного скрапленого газу з Росії, який потім переробляли в автогаз і реалізовували через мережу АЗС. Вилучено близько 3,3 млн літрів фальсифікованого палива.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресцентр МВС України.

Зазначається, що злочинна група постачала в Україну з Росії скраплений газ для побутових потреб населення. Потім його переробляли в автомобільний газ і реалізовували через мережу АЗС без сплати належних акцизних платежів.

У рамках розслідування правоохоронці провели 13 обшуків у місцях виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікату. Вилучено понад 3,3 млн літрів контрафактного палива, газових сумішей та компонентів на суму близько 58 млн гривень. Крім того, були виявлені товарно-транспортні накладні, печатки, чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності.

Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України. Організаторам схеми загрожує до 5 років позбавлення волі.

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