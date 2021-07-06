У Харкові викрили call-центр шахраїв. Ошукали українців на мільйон гривень

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції .

Як повідомляє орган, до нелегальної схеми було залучено близько 40 операторів, які були навчені детальним інструкціям шахрайських дій. Купуючи бази даних клієнтів банків, зловмисники телефонували жертвам під виглядом працівників кредитно-фінансових установ та попереджали про, нібито, підозрілі транзакції, або заяви про зміну фінансового номера.

Оператори шахрайського call-центра запевняли жертв у тому, що уся інформація вже передана місцевій поліції. Після цього, під виглядом правоохоронців, шахраї телефонували й просили назвати код із SMS задля блокування карти.

"Щойно громадяни називали код, зловмисники викрадали гроші з банківської картки потерпілого", - пише пресслужба Нацполіції.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до восьми років.