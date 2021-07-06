У Харкові викрили call-центр шахраїв. Ошукали українців на мільйон гривень
Харківські співробітники управління протидії кіберзлочинності ліквідували шахрайський call-центр. Учасники схеми ошукували українців, видаючи себе за працівників банків й правоохоронців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Як повідомляє орган, до нелегальної схеми було залучено близько 40 операторів, які були навчені детальним інструкціям шахрайських дій. Купуючи бази даних клієнтів банків, зловмисники телефонували жертвам під виглядом працівників кредитно-фінансових установ та попереджали про, нібито, підозрілі транзакції, або заяви про зміну фінансового номера.
Оператори шахрайського call-центра запевняли жертв у тому, що уся інформація вже передана місцевій поліції. Після цього, під виглядом правоохоронців, шахраї телефонували й просили назвати код із SMS задля блокування карти.
"Щойно громадяни називали код, зловмисники викрадали гроші з банківської картки потерпілого", - пише пресслужба Нацполіції.
Варто відзначити, що відповідно до ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до восьми років.