У Харкові пройшов перший концерт у відновленій обласній філармонії

Фото: Юлія Світлична та Петро Порошенко (kharkivoda.gov.ua)

На першому концерті був присутній Петро Порошенко

У відновленому великому залі Харківської обласної філармонії, де днями закінчили всі будівельні роботи, відбувся перший концерт, на якому був присутній президент Петро Порошенко і голова Харківської ОДА Юлія Світлична. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ХОДА.

Перед початком першого концерту до гостей філармонії звернувся президент Петро Порошенко. Він привітав всіх зі святом і відзначив великий внесок всієї харківської команди і особисто глави Адміністрації президента Ігоря Райніна і голови ХОДА Юлії Світличної у проведення реконструкції Харківської філармонії.

"Вітаю всіх харків'ян з тим, що, нарешті здійснилася мрія багатьох поколінь харків'ян. З відкриттям нашої Харківської філармонії. Це наша справжня перемога", - сказав президент.

Він зазначив, що ключові роботи на будівництві філармонії були виконані рекордними темпами за останні три роки і згадав відкриття органного залу, на якому був присутній в 2016 році.

"За час, що минув з 2016 року, відбулося 500 органних концертів. Харківський органний зал характеризується як, напевно, кращий зал у світі", - зазначив глава держави.

"Коли говорять гармати, музи мовчать". Нас вчили цьому. Але я, як президент, займаю зовсім іншу позицію. Саме музи допомагають нам захищати нашу державу", - зазначив Петро Порошенко.

"Будівлю Харківської філармонії багато років перебувала в жахливому стані, незважаючи на величну історію і традиції. Багато намагалися відновити і будівлю, і його призначення. І нам, нарешті, вдалося повністю реконструювати, - прокоментувала керівник ХОДА Юлія Світлична. - Сьогодні це один з найкращих і найсучасніших філармонічних комплексів в Україні, в який входять три функціональних зали: великий - на 777 місць, камерний і органний. В цілому комплекс може приймати близько 1500 глядачів одночасно".

Великий зал Харківської обласної філармонії був побудований в кінці XIX століття як аналог знаменитого залу палацу Тюїльрі в Парижі. У ньому унікальна акустика, яку не тільки зберегли, але й посилили під час реконструкції, обладнавши сцену черепашкою, яка формує звук так, щоб він не йшов у куліси і не поглинався завісою.

"В залі фантастична акустика. Дуже добре, що ми зробили звукову оболонку - спасибі за це Юлії Світличній. Тому всі ноти до єдиної йдуть в зал", - зазначає директор і головний диригент Харківської обласної філармонії Юрій Янко.

Оркестрова яма у великому залі трирівнева, що дозволяє проводити будь-які вистави, опери і балети. При реконструкції історичної будівлі намагалися максимально відновити його автентичний вигляд, але, крім цього, спорудження зробили доступним для людей з інвалідністю.

Юрій Янко підкреслив, що будівництва "будівлі для музики" Харків чекав всю свою історію, адже до завершення реконструкції філармонії подібного комплексу в місті ніколи не було.

Перший концерт у відбудованій філармонії відкрили увертюрою до опери "Тарас Бульба" Миколи Лисенка, світова прем'єра якої відбулася саме в цьому залі.