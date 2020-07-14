У Харкові за півроку обстежено понад 320 км газових мереж міста

Газовий вентиль (УНІАН)

Швидкий знос газопроводів в Харкові пов'язаний з впливом струмів від міського електротранспорту

Фахівці АТ "Харківміськгаз" провели комплексне приладове обстеження 325,5 км газорозподільних мереж міста з використанням надчутливих приладів і обладнання.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Щорічно проводиться комплексне приладове обстеження газопроводів. Воно дозволяє перевіряти герметичність підземних газопроводів і завчасно знаходити пошкодження ізоляції. Чим старшою є мережі, тим частіше їх треба перевіряти", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, з початку року виявлено та ліквідовано понад 300 витоків природного газу і 161 пошкодження ізоляції на газопроводах.

"Швидкий знос газопроводів в Харкові пов'язаний з впливом струмів від міського електротранспорту, які прискорюють процес корозії металу. Також на газопроводи впливають корозійно-агресивні середовища і фізичне старіння ізоляційного покриття та металу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що для технічного обстеження мереж газопостачання фахівці газової компанії використовують сучасні надчутливі прилади і обладнання. Вони дозволяють виявити пошкодження труби газопроводу під землею, визначити її товщину, відшукати пошкодження ізоляції, наявність корозії тощо.

"Своєчасне виявлення пошкоджень та ремонт газових мереж дозволяє уникнути аварійних ситуацій і забезпечити безперебійне розподіл природного газу споживачам міста Харкова. Це важливий комплекс заходів, що дозволяє виявити проблемні ділянки, попередити виникнення аварійних ситуацій та зменшити втрати газу", - йдеться в повідомленні.