В Харкові вночі посеред вулиці стріляли в чоловіка, нападника затримали

У Харкові сталася стрілянина посеред вулиці. В результаті чоловік із кульовим пораненням шиї та щелепи був госпіталізований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції .

Інформаці про інцидент надійшла поліції 13 вересня о 02:14.

Слідчі встановили, що потерпілий, який працює експедитором, близько 01:00 того дня вийшов на вулицю Беркоса та чекав на службовий автомобіль. В цей час до нього під’їхала невідома автівка, водій якої здійснив декілька пострілів з пістолета у бік 62-річного громадянина. Одразу після скоєного зловмисник залишив місце події.

Наступного дня правоохоронці встановили зловмисника, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 34-річний харків’янин, раніше неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів та спричинення тілесних ушкоджень. Мотиви свого вчинку чоловік не пояснює.

Металевий предмет, зовні схожий на пневматичний пістолет, вилучений та направлений на експертне дослідження.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. На даний час вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Всі обставини та мотив вчинку зловмисника з’ясовують слідчі.