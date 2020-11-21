У Харкові чоловік розбив двері ОДА, хотів привернути увагу

Фото: розбиті двері (hk.npu.gov.ua)

У Харкові чоловік розбив скло на вхідних дверях обласної державної адміністрації (ОДА). Попередньо, він хотів привернути увагу місцевих депутатів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті поліції Харківської області.

Повідомляється, що сьогодні ввечері невідомий трощив скло в дверях облдержадміністрації по вулиці Сумській. На місці поліція виявила розбите скло, а також металевий предмет.

"Особу зловмисника було встановлено. Ним виявився 19-річний житель селища Мала Данилівка. Він пояснив, що своїми діями хотів привернути увагу, щоб до нього на розмову вийшли депутати", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, за даними місцевих ЗМІ, чоловік викрикував фразу "Аллах Акбар", коли бив скла.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Нагадаємо, раніше в Києві двоє нетверезих чоловіків відривали дзеркала у припаркованих автомобілів. Правоохоронці їх затримали із застосуванням сльозогінного газу.

До цього в метро Києва чоловік напав на поліцейського через зауваження про маску.