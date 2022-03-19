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До Харкова прибули перші 17 "швидких" з 26 за програмою World4Kharkiv Ярославського

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Харків, Субота 19 березня 2022 19:24
До Харкова прибули перші 17 "швидких" з 26 за програмою World4Kharkiv Ярославського Фото: до Харкова прибули перші 17 "швидких" з 26 за програмою World4Kharkiv (прес-служба Ярославського)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні до Харкова доставили 17 автомобілів швидкої допомоги за міжнародною програмою World4Kharkiv, яку запустив бізнесмен Олександр Ярославський. Найближчим часом прибудуть ще 9.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ярославського у Facebook.

Отримання автомобілів також підтвердив глава Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

"Ми отримали 17 абсолютно нових автомобілів швидкої допомоги для надання медичної допомоги, для евакуації поранених, для евакуації місцевого населення", - сказав він.

За словами медиків, вартість такої партії нових автомобілів швидкої допомоги становить близько 1,5 млн євро.

Як відомо, Ярославський анонсував запуск міжнародної програми підтримки Харкова World4Kharkiv 5 березня.

"Я переговорив з багатьма моїми друзями-бізнесменами з різних країн. Вони вражаються героїзму і не просто співчувають, а готові надати фінансову допомогу. За відгуками моїх друзів, я бачу, що нам під силу зібрати для харків'ян навіть $1 млрд. Щоб зараз місто вистояло, а люди менше страждали. І щоб потім відбудувати все зруйноване за найвищими світовими стандартами. Тому під егідою DCH ми запускаємо програму міжнародної підтримки Харкова World4Kharkiv", - сказано у відповідному пості.

Харківські пабліки повідомляють, що за останні два дні до Харкова за програмою World4Kharkiv прибуло ще 10 вантажопасажирських авто для потреб комунального господарства.

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Олександр Ярославський Харків
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